Движение в поселении Рязановское в ТиНАО перекроют с 17 по 20 июля из-за киносъемок

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение на участке в ТиНАО от квартала №76 в поселении Рязановское до владения 102А, в деревне Армазово частично перекроют с 17 по 20 июля из-за съемок фильма, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточняется, будут проводиться краткосрочные перекрытия движения не более пяти минут с 15:00 17 июля до 4:00 18 июля. Кроме того, второй период продлится с 15:00 19 июля до 4:00 20 июля.

Ранее в департаменте сообщили, что с 9 июля 2022 года до 25 декабря 2023 года из-за проведения строительных работ будет полностью перекрыт участок Жукова проезда.