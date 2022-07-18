Чехия предложила пересмотреть основы отношений РФ и ЕС

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил о намерении предложить странам, входящим в Евросоюз, пересмотреть основы отношений с Россией с учетом новых угроз. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России", – заявил он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС.

Липавский отметил, что такое обсуждение может состояться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России. По данным СМИ, обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть продолжается. При этом источники считают, что решение по этому вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.

Отмечалось, что некоторые члены ЕС говорят о расширении санкций против российского газа. Однако большинство стран такие меры не поддерживают.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

