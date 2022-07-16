Юрист предупредила водителей о штрафах за сброс мусора

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
С 15 июля 2022 года в России вступил в силу новый штраф для автомобилистов. Теперь выгрузка или сброс с транспортных средств и прицепов к ним отходов вне установленных мест будет наказываться административным штрафом. Об этом рассказала агентству "Прайм" юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.
Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу – от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу – от 30 до 50 тысяч рублей.
Как отметила юрист, новая штрафная санкция также предусмотрена и для грузовых машин. В этом случае сброс мусора в неположенном месте обойдется гражданину и должностному лицу в 60–80 тысяч рублей, а юрлицу – в 100–120 тысяч рублей.
Ранее россиянам рассказали, за что их могут оштрафовать во дворе многоквартирного дома. В частности, за курение и употребление алкоголя грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей и в три раза выше, если действия совершались на детской площадке.
Кроме того, во дворе многоквартирного дома запрещено мыть и чинить машины. За такие правонарушения грозит штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей. Если припаркованное авто мешает вывозу мусора, то за это можно получить штраф в размере 1–3 тысячи рублей.
До этого юрист Илья Прокофьев предупредил о штрафах до 4 тысяч рублей за уничтожение деревьев ценной породы на дачном участке. Если собственник земли принял решение срубить такое дерево, то в большинстве случаев необходимо получить разрешение от местных властей, пояснил эксперт. Для этого нужно обратиться с заявлением в администрацию.
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