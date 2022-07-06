Россиянам рассказали, за что их могут оштрафовать во дворе многоквартирного дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во дворе многоквартирного дома, как в любом общественном месте, существуют определенные правила поведения, напомнила адвокат Елена Кудерко.

В частности, за курение и употребление алкоголя грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей и в три раза выше, если действия совершались на детской площадке.

Кроме того, во дворе многоквартирного дома запрещено мыть и чинить машины. За такие правонарушения грозит штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей. Если припаркованное авто мешает вывозу мусора, то за это можно получить штраф в размере 1–3 тысячи рублей.

"Самый высокий размер штрафа – от 100 до 200 тысяч рублей – придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке", – приводит слова Кудерко агентство "Прайм".

Если подобное правонарушение совершит владелец частного автомобиля, то штраф составит не более 5 тысяч рублей, уточнила адвокат.

Также штраф грозит за выгул крупных собак без намордника и поводка. Кроме того, нарушением могут оказаться клумбы с цветами, высаженные без согласования с соответствующими инстанциями.

Ранее юрист Илья Прокофьев предупредил о штрафах до 4 тысяч рублей за уничтожение деревьев ценной породы на дачном участке. Если собственник земли принял решение срубить такое дерево, то в большинстве случаев необходимо получить разрешение от местных властей, пояснил эксперт. Для этого нужно обратиться с заявлением в администрацию.