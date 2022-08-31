Российская электроника получит беспрецедентное финансирование – Мишустин

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На развитие электронной промышленности в России планируется выделить беспрецедентный объем финансирования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что электроника является важнейшим направлением на пути достижения технологического суверенитета страны. Он добавил, что относительно финансирования этой сферы разработаны долгосрочные планы.

Мишустин также сообщил, что уже определен перспективный облик российской электронной промышленности, обозначены конкретные цели, задачи и способы их достижения.

"<...> сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Данное решение направлено на усиление этих сфер для решения важнейших задач развития общества и страны.