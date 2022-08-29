Мишустин заявил об эффективности мер по поддержке экономики РФ в условиях санкций

Фото: Агентство "Москва"
Меры по поддержке экономики в условиях введенных против России санкций продемонстрировали эффективности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены", – сказал руководитель кабмина.
Он пояснил, что это касается увеличения нормы авансирования в госзакупках, нормы, которая регулирует долю торговых сетей на внутреннем товарном рынке, и других.
Премьер указал на постепенное восстановление потребительского спроса в стране. По его словам, удалось сохранить рабочие места, несмотря на уход ряда иностранных компаний с российского рынка.
Ранее Мишустин заявил, что Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что подобные ограничения оборачиваются против него.
По словам политика, ограничения провоцируют расшатывание международной экономики, а также приводят к нарушению привычных связей. Кроме того, страны Запада пытаются вменить вину за глобальный производственный кризис России, при том что текущая ситуация сложилась из-за их действий.
Мишустин заявил, что РФ смогла смягчить влияние санкций на транспортную отрасль
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