Запад усиливает санкции против РФ, оказывая негативное влияние на себя – Мишустин

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Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что подобные ограничения оборачиваются против него, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы", – заявил председатель кабмина.

По его словам, ограничения провоцируют расшатывание международной экономики, а также приводят к нарушению привычных связей. Кроме того, страны Запада пытаются вменить вину за глобальный производственный кризис России, при том, что текущая ситуация сложилась из-за их действий.

Ранее Мишустин сообщил, что главы правительств государств Евразийского экономического союза приняли решение о создании Евразийской перестраховочной компании в целях поддержки взаимной и внешней торговли. Это поможет оказать содействие бизнесу, добавил он.

По словам Мишустина, новая организация будет стимулировать развитие сотрудничества в области инвестирования, обеспечит экспортные займы и сотрудничество со страховщиками и кредитными агентствами.