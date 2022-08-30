ФАС одобрила с предписаниями ходатайства "Яндекса" и VK об обмене сервисами

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайства по проведению сделки об обмене сервисами между компаниями "Яндекс" и VK, сообщается на сайте службы.

Отмечается, что ведомство установило требования, которые позволят сохранить конкуренцию на соответствующих рынках.

Так, среди требований ФАС – отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов. "Яндекс" также обязан не принимать меры, направленные на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов.

В свою очередь, компания VK будет должна в рамках закона запрашивать и получать согласие пользователей платформы "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Новостей" на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс.Еда" перейдут на единую технологическую платформу.

Также "Яндекс" откажется от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы. Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.

