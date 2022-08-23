Аналитики прокомментировали сделку "Яндекса" и VK

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Аналитики прокомментировали решение компании "Яндекс" отказаться от новостного агрегатора и развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы, сообщает RT.

В частности, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что у "Яндекс.Дзен" месячная аудитория была порядка 52 миллионов человек, а у "Яндекс.Новости" – 29,5 миллиона. По его мнению, VK сможет их более разумно использовать и дублировать в существующие сервисы, такие как "Одноклассники", "ВКонтакте" и Mail.ru.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что "Дзен" хорошо впишется в концепцию VK, поскольку в компании есть другие варианты "представленности блогеров", в том числе аудиовизуальные сервисы.

"То что касается "Новостей", здесь не все так однозначно. Многие люди начинают свой день именно с этого сервиса, СМИ получают определенный промежуток трафика, но что будет дальше, сказать сложно", – заключил он.

23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс.Еда" перейдут на единую технологическую платформу.

Также "Яндекс" откажется от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы. Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.