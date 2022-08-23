ФАС пока не получала ходатайство "Яндекса" о покупке Delivery Club

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Ходатайство компании "Яндекс" о приобретении сервиса доставки Delivery Club пока не поступило в Федеральную антимонопольную службу РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

"До настоящего момента указанное ходатайство не поступало в ФАС России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае поступления этого документа в надлежащем порядке ведомство оценит влияние сделки на рынок.

23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу.

Также "Яндекс" планирует отказаться от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы после закрытия сделки по продаже "Дзена" и "Новостей".

Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.