В "Яндексе" заявили, что сервис "Новости" продолжит работать в обычном режиме

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Сервис "Новости" продолжит работать в обычном режиме. Об этом заявили в компании "Яндекс".

Там отметили, что все проекты, включая федеральный и региональный топ-5, сюжет в текущем виде, темы, поиск по новостям и настройка источников, останутся активными.

Кроме того, партнеры по-прежнему будут получать доход от показов материалов изданий в "Дайджесте".

"Сервис агрегирует новости партнеров в плановом режиме. Параллельно происходит процесс "переезда" "Новостей" с точки зрения инфраструктуры. Очевидно, что прежде ИТ-компании не сталкивались с такой масштабной задачей, поэтому ее решение потребует времени", – говорится в сообщении.

В компании отметили высокий профессионализм команд "Яндекса" и VK, выразив уверенность в бесшовном прохождении инфраструктурного отделения.

Ранее "Яндекс" заявил, что планирует отказаться от новостного агрегатора и развивать ya.ru в качестве новой главной страницы. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы после закрытия сделки по продаже "Дзена" и "Новостей". Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.

