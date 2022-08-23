В "Яндексе" заявили, что сервис "Новости" продолжит работать в обычном режиме

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Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков
Сервис "Новости" продолжит работать в обычном режиме. Об этом заявили в компании "Яндекс".
Там отметили, что все проекты, включая федеральный и региональный топ-5, сюжет в текущем виде, темы, поиск по новостям и настройка источников, останутся активными.
Кроме того, партнеры по-прежнему будут получать доход от показов материалов изданий в "Дайджесте".
"Сервис агрегирует новости партнеров в плановом режиме. Параллельно происходит процесс "переезда" "Новостей" с точки зрения инфраструктуры. Очевидно, что прежде ИТ-компании не сталкивались с такой масштабной задачей, поэтому ее решение потребует времени", – говорится в сообщении.
В компании отметили высокий профессионализм команд "Яндекса" и VK, выразив уверенность в бесшовном прохождении инфраструктурного отделения.
Ранее "Яндекс" заявил, что планирует отказаться от новостного агрегатора и развивать ya.ru в качестве новой главной страницы. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы после закрытия сделки по продаже "Дзена" и "Новостей". Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.
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