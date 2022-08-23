Акции "Яндекса" взлетели в цене после объявления о сделке с VK

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Стоимость акций "Яндекса" на Московской бирже демонстрирует взрывной рост после объявления компанией о сделке с VK. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 11:23 по московскому времени цена акций "Яндекса" повысилась почти на 3%, составив 2 062 рубля.

Акции корпорации VK, в свою очередь, подорожали на 1,33%.

23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу.

Также "Яндекс" планирует отказаться от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы после закрытия сделки по продаже "Дзена" и "Новостей". Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.