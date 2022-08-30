Продажи смартфонов перед учебным годом выросли в 2 раза

Продажи ноутбуков перед учебным годом выросли в три раза. Смартфонов – в два раза. 9 из 10 родителей покупают своим детям гаджеты, сообщают онлайн-ритейлеры.

За ноутбук для ребенка москвичи готовы платить около 35 тысяч рублей, а за смартфон – примерно 15 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.