Сборная Москвы стала победителем женского гандбольного турнира на Спартакиаде

Фото: телеграм-канал "Гандбол России"

Женская сборная столицы выиграла гандбольный турнир на Спартакиаде в Звенигороде.

В финальном матче спортсменки одержали победу над командой Ростовской области. Игра закончилась со счетом 31:25 (15:11).

Среди игроков команды Москвы отличилась Елена Михайличенко. Ей удалось забить 8 мячей.

Ранее сборная Москвы с Климентом Колесниковым и Михаилом Довгалюком стала второй в кролевой эстафете на Спартакиаде в Санкт-Петербурге. Московские пловцы показали время 3 минуты 17 секунд.

Первой стала сборная Санкт-Петербурга. За нее выступали Роман Шевляков, Андрей Минаков, Василий Кукушкин и Александр Щеголев.

