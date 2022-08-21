Пловца Рылова дисквалифицировали на Спартакиаде за фальстарт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов был дисквалифицирован на Спартакиаде в Санкт-Петербурге за фальстарт.

В связи с этим пловец не смог побороться в финале соревнований по плаванию на 100 метров.

Первым в полуфинальном заплыве стал Николай Зуев из Татарстана, второе место удалось взять Павлу Самусенко из Мурманской области. Третьим стал двукратный призер Олимпиады Климент Колесников из Москвы.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания отстранила Рылова от соревнований на девять месяцев. Отмечалось, что такое решение было принято из-за посещения российским спортсменом концерта в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на стадионе "Лужники".