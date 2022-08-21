Команда Москвы с Колесниковым и Довгалюком стала 2-й в кролевой эстафете на Спартакиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сборная Москвы с Климентом Колесниковым и Михаилом Довгалюком стала второй в кролевой эстафете на Спартакиаде в Санкт-Петербурге.

Московские пловцы показали время 3 минуты 17 секунд.

Первой стала сборная Санкт-Петербурга. За нее выступали Роман Шевляков, Андрей Минаков, Василий Кукушкин и Александр Щеголев.

Третье место удалось взять спортсменам из Калужской области. Они выступили с результатом 3 минуты 17,46 секунд.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов был дисквалифицирован на Спартакиаде в Санкт-Петербурге за фальстарт.

Отмечалось, что в связи с этим пловец не смог побороться в финале соревнований по плаванию на 100 метров.

