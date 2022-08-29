Вице-премьер Украины рассказала об отношении к требованиям о внеблоковом статусе страны

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Украина несерьезно относится к требованиям России о внеблоковом статусе страны, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям РФ и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", – сообщила она в интервью изданию "Европейская правда".

Вице-премьер отметила, что подобное отношение появилось после реакции России на подачу заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет наблюдать за последствиями вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

До этого глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что из-за приближения НАТО к российским границам возрастает риск возникновения катастрофических событий.

Так политик прокомментировал процесс вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. При этом сенатор отметил, что на глобальную безопасность такого рода события не влияют.

