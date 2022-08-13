Западным странам придется расплатиться за поддержку Зеленского – СМИ

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Странам Запада грозит истощение ресурсов в случае, если они не изменят стратегию поведения, сообщает издание журнал The National Interest.

"Союзники Украины движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции. Им бросают вызов изменение климата, жара и пожары, засуха, социальные требования собственных граждан, кризисы в других частях мира, особенно в Африке, высокие налоги и политические проблемы дома", - отметил в статье аналитик Джеральд Хайман.

Он подчеркнул, что Евросоюз и США все больше сомневаются в целесообразности поддержки президента Украины Владимира Зеленского.

Так, по мнению обозревателя, в Соединенных Штатах возникает все меньше уверенности в необходимости тратить значительные суммы на вооружение Украины. Много вопросов вызывает у немецких правых и левых партий курс канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Настойчивость Зеленского, скорее всего, будет выглядеть все более бесконечной, самодовольной, критикующей, требовательной, настойчивой, жадной и ненасытной. Украина – не единственная проблема Запада, даже не самая главная", – заключил Хайман.

Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что экономика России оказалась намного сильнее, чем представлял себе Запад. В публикации указывается, что со стороны Евросоюза было наивно рассчитывать на изоляцию Москвы без тяжелых последствий для европейского региона.

Авторы материала отмечают, что сильной стороной России является то, что значительную часть ее ВВП составляет промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство, в то время как сфера услуг, включающая в себя транспорт, банковский сектор, туризм и торговлю, в целом, меньше отражает силу экономики и развивается в основном внутри страны.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

