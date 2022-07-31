В США намекнули Украине на урегулирование конфликта путем переговоров с РФ

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Вашингтону следует склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой. Такое мнение высказали эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон в статье для The National Interest.

По их словам, в противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся. Авторы добавили, что итоговое соглашение должно учитывать интересы России.

Как пояснили специалисты, дальнейшая эскалация конфликта с каждым днем усложняет будущую работу дипломатов.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у Украины есть последняя возможность завершить конфликт путем переговоров с Россией. Полковник также отметил критичность политической и экономической ситуации в Европе, в связи с этим западные страны не будут иметь возможности помогать Киеву.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет предупреждений относительно возобновления переговоров с Киевов в более широких вопросах, которые касаются не только продовольственного урегулирования.

Он отметил, что все зависит не от Москвы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

