Москва не закрыла дверь для переговоров с Киевом – Песков

Фото: kremlin.ru
Возможности для диалога между Россией и Украиной есть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ни Владимир Путин, ни министр иностранных дел России Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии двери для переговоров Москвы и Киева.
Накануне во время визита в Тегеран Путин заявил о нежелании Киева выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности. Российский лидер подчеркнул, что конечный результат зависит не от посредников, а именно от желания договаривающихся сторон. Он также поблагодарил Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ за их предложения посредничества для урегулирования ситуации на Украине.
Позднее в этот день глава МИД РФ сообщил, что в настоящее время вести переговоры с украинской стороной нет смысла. Лавров привел высказывания властей Запада о том, что Киев обязан выиграть на поле боя и не должен в настоящий момент соглашаться на контакты, потому что у него слабые позиции на фронте.
Министр иностранных дел России отметил, что западные государства удерживают Киев от любых разумных действий, поставляя туда вооружение. Он также допустил, что Украине не дадут проводить переговоры, пока так не решат в Соединенных Штатах.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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