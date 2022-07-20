В нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время вести переговоры с украинской стороной нет смысла. Об этом сообщает RT.
Министр привел высказывания властей Запада о том, что украинская столица обязана выиграть на поле боя и не должна в настоящий момент соглашаться на контакты, потому что у нее слабые позиции на фронте.
"Я считаю, что все это, как говорят, в пользу бедных... И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли", – сказал Лавров.
Он отметил, что западные государства удерживают Киев от любых разумных действий, поставляют туда вооружение и заставляют использовать все более рискованно.
"Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам и англичанам это выгодно", – заявил министр.
Глава МИД допустил, что Украине не дадут проводить переговоры, пока так не решат в Соединенных Штатах.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО.
Он подчеркивал, что российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия на Украине.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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