Компания Dell подтвердила уход с российского рынка

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Heiko Rebsch

Американская компания-производитель компьютеров в мире Dell покидает РФ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании Майка Симьенаса.

"В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в РФ", – отметил он.

Ранее портал CNews со ссылкой на источники в сотрудничающих с корпорацией компаниях сообщал, что Dell объявила об уходе с российского рынка.

В российском сегменте Dell числятся около 50 человек. В компании заявили, что планируют сократить весь сегмент отдела продаж, маркетинга и технического персонала. При этом источник издания отметил, что Dell выплатит сотрудникам до восьми окладов. Работникам якобы отдают бесплатно технику, некоторым выплачивают премию и оставляют ДМС на семью до конца 2022 года.