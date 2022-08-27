Володин рассказал о законах, вступающих в силу 1 сентября

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С 1 сентября в России вступают в силу ряд законов. Подробности рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, с сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Также появится четкий пакет документов, которые должна будет предоставлять школа.
Еще один закон касается защиты персональных данных. В частности, покупателю не смогут отказать в услуге, если он не захочет предоставлять личную информацию.
"За нарушение закона будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Это позволит защитить людей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок", – говорится в сообщении.
С 1 сентября законом будет предусматриваться дополнительная защита потребителей.
"Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, являются ничтожными и не применяются судами. Это, например, договоренности, которые дают продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий; обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других", – говорится в сообщении.
Кроме того, решение по выбору управляющей компании собственниками дома будет приниматься более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений.
Доля квартиры не сможет быть менее шести квадратных метров общей площади на каждого собственника. Суд также получит право изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.
Российский магазин приложений будут устанавливать на отдельные виды технически сложных товаров, включая смартфоны.
В России также появится единый реестр доноров костного мозга. Вместе с тем добровольцы будут иметь право на медицинское обслуживание, лечение и реабилитацию.
"Важно, что закон расширит права живого донора, давшего информированное добровольное согласие на трансплантацию. Ему будут положены лечение и медицинская реабилитация, он будет получать полные результаты своего обследования, а также исчерпывающую информацию о рисках для здоровья", – подчеркнул Володин.
Право на бесплатное двухразовое питание гарантируют детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школах, но не проживают в них. Кроме того, инвалиды I, II или III группы смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.
С 1 сентября вводится положение об "окрашивании" экологических платежей в региональных бюджетах. Так, средства от уплаты штрафов за экологические преступления будут направлять на ликвидацию накопленного вреда.
Кроме того, вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна будет иметь соответствующую пометку. Участников рынка обяжут передавать в единую систему учеты сведения о рекламных кампаниях.
Ранее сообщалось, что Кабмин РФ не одобрил проект закона о маркировке домашних животных. Было рекомендовано внести поправки. В правительстве уточнили, что наименование проекта не соотносится с его содержанием.
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