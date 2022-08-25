Закон об электронной путевке предусматривает переходный период – Ростуризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Закон об электронной путевке предусматривает переходный период с целью тестирования туроператорами системы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

В ведомстве пояснили, что с осени текущего года представители туристической отрасли получат возможность самостоятельно решать, передавать ли данные в систему. При этом уточнялось, что в течение 6 месяцев, до 1 марта 2023 года, туроператоров в области выездного туризма не будут привлекать к ответственности в случае отказа.

"А для внутренних и въездных туроператоров переходный период продлится до сентября 2023 года. Это сделано для того, чтобы туроператоры смогли "обкатать" систему на практике", – пояснили в Ростуризме.

До этого РСТ попросил перенести сроки открытия программы "Электронная путевка" как минимум на 6 месяцев. Авторы обращения связали это с трудной обстановкой на туристическом рынке, а также необходимостью заблаговременного подключения многих туроператоров и принятия подзаконных актов.

Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать о ней сведения в специализированной системе в мае текущего года.

Отмечалось, что для туроператоров, которые продают путевки, не занося данные о бронировании и оплате турпродукта в электронную систему, будет предусмотрена административная ответственность. Кроме того, их могут исключить из единого федерального реестра.

