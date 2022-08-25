Эксперт оценил вероятность прекращения выдачи шенгенских виз россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Большинство стран шенгенской зоны не поддержат идею прекратить выдачу виз гражданам России. Такое мнение выразил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, сообщает радио КП.

По его словам, сперва казалось, что страны шенгенской зоны поддержат в этом вопросе Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и Чехию, однако на деле это оказалось не так.

"Даже Финляндия приняла окончательное решение, что они будут выдавать туристические визы, хотя их будет непросто получить. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что поддерживать не будут запрет. Испания, Италия, Португалия, Франция, Греция, Венгрия выступают против запрета выдачи виз россиянам", – рассказал Мкртчян.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

