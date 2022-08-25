В РФ предлагают освободить от НДС компании, оказывающие помощь ДНР и ЛНР – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко разработал законопроект, освобождающий от НДС компании и организации, которые оказывают гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект.
В материале поясняется, что законопроектом предлагается освободить компании от уплаты налога при передаче товаров и имущества, а также при оказании услуг и выполнении соответствующих работ в рамках гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР. Перечень товаров и услуг должен быть зафиксирован в нормативно-правовых актах республик и правительства РФ.
Как отмечается, это должно создать условия для увеличения объемов гуманитарной помощи, направляемой в зону проведения специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников ДНР и ЛНР, а также проживающим на подконтрольных РФ территориях Украины. По 10 тысяч рублей выплатят родителям или законным представителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают в том числе на территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.
В Кремле уточнили, что ребенку должно исполниться 6 лет не позднее чем в сентябре 2022 года. Кроме того, школьники должны начать обучение в образовательных учреждениях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября текущего года. Президент поручил произвести выплаты до 15 сентября.
До этого в Госдуму внесли законопроект о выплате пособия к 1 сентября семьям с детьми. К категории лиц, которым может быть положена выплата, отнесли семьи с детьми, которые учатся в школах, средних специальных или высших учебных заведениях. Соответствующий документ разместили в базе парламента.
Также депутат предложила ввести единую систему поддержки многодетных семей в РФ. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что после рождения в многодетной семье каждого последующего ребенка необходимо ввести поддержку от государства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: