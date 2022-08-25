В РФ предлагают освободить от НДС компании, оказывающие помощь ДНР и ЛНР – СМИ

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Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко разработал законопроект, освобождающий от НДС компании и организации, которые оказывают гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект.

В материале поясняется, что законопроектом предлагается освободить компании от уплаты налога при передаче товаров и имущества, а также при оказании услуг и выполнении соответствующих работ в рамках гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР. Перечень товаров и услуг должен быть зафиксирован в нормативно-правовых актах республик и правительства РФ.

Как отмечается, это должно создать условия для увеличения объемов гуманитарной помощи, направляемой в зону проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников ДНР и ЛНР, а также проживающим на подконтрольных РФ территориях Украины. По 10 тысяч рублей выплатят родителям или законным представителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают в том числе на территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

В Кремле уточнили, что ребенку должно исполниться 6 лет не позднее чем в сентябре 2022 года. Кроме того, школьники должны начать обучение в образовательных учреждениях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября текущего года. Президент поручил произвести выплаты до 15 сентября.

До этого в Госдуму внесли законопроект о выплате пособия к 1 сентября семьям с детьми. К категории лиц, которым может быть положена выплата, отнесли семьи с детьми, которые учатся в школах, средних специальных или высших учебных заведениях. Соответствующий документ разместили в базе парламента.

Также депутат предложила ввести единую систему поддержки многодетных семей в РФ. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что после рождения в многодетной семье каждого последующего ребенка необходимо ввести поддержку от государства.