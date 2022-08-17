Роскомнадзор потребовал от Wildberries сведения о возможной утечке данных клиентов

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Роскомнадзор направил интернет-магазину Wildberries требование предоставить информацию о возможной утечке личных данных клиентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация об утечке ранее появилась в телеграм-каналах. Отмечалось, что в открытом доступе оказалась полная база персональных данных клиентов сервиса. Также сообщалось, что база Wildberries не подвергалась взлому, а данные в интернете разместили сами сотрудники маркетплейса.

В Wildberries, реагируя на эту информацию, заявили, что она не соответствует действительности. В компании подчеркнули, что подобные фейки распространяются интернет-изданиями в моменты, когда у них наступает "кризис жанра".

"Расстроим их: в Wildberries не было утечек, данные пользователей надежно защищены нашими IТ-системами. Нам жаль, что данный телеграм-канал распространил заведомо ложные сведения", – добавили в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор направил в "Пятерочку" запрос с требованием предоставить детальную информацию по поводу возможной утечки персональных данных соискателей с официального сайта с вакансиями торговой сети. Ей управляет X5 Group – один из крупнейших российских ретейлеров.