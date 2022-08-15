Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международный маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки".

Теперь на главной странице сайта расположено новое название, при этом ссылка, ведущая на нее, осталась прежней. В компании изменения никак не прокомментировали.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны. Тогда основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.

Wildberries – российский онлайн-ретейлер с оборотом в 844 миллиарда рублей по итогам 2021 года. В начале июля стало известно, что интернет-магазин запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом. Она основана на принципах и технологиях искусственного интеллекта.

