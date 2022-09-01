Сервис "Яндекс.Такси" восстановил работу после фейковых заказов в район Фили

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"Яндекс.Такси" наладил работу сервиса после многочисленных фейковых заказов в район Фили. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

"Утром 1 сентября "Яндекс.Такси" столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса: нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили. Служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей", – говорится в сообщении.

Водители машин такси, по данным сервиса, потратили в пробках около 40 минут. Вопрос компенсации должны будут решить как можно скорее, заявили в пресс-службе.

Уточняется, что алгоритм программы был усовершенствован с целью избежать подобных случаев в дальнейшем. Таксисты выполняют заказы в обычном режиме, сообщили в компании.

Ранее заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Владимир Макаров заявил, что в Москве могут ограничить количество автомобилей такси.

Это связано с несовпадением числа зарегистрированных и работающих автомобилей в городе. Как объяснил Макаров, в городе числятся 150 000 машин, а на линию ежедневно выходят только 80 000 из них.

Соответствующий законопроект, по словам Макарова, планируют рассмотреть во втором чтении Госдумы осенью. Подобное предложение направлено на улучшение качества услуг такси, добавил он.