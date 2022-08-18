Delivery Club оштрафовали на 80 тыс рублей за утечку данных – суд

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

Судебный участок района Аэропорт в Москве выписал штраф сервису доставки еды Delivery Club в размере 80 тысяч рублей за утечку персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Савеловского суда столицы.

"ООО "ДЕЛИВЕРИ КЛАБ" назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Там уточнили, что утекшие данные включали информацию о заказах и не затронули банковские реквизиты.

В компании заверили, что после расследования инцидента специалисты проведут работы по повышению уровня безопасности конфиденциальных данных клиентов.

Позже стало известно, что в отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"). Размер штрафа сервису мог составить от 60 до 100 тысяч рублей.