Delivery Club могут оштрафовать за утечку персональных данных

20:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Популярный сервис доставки еды Delivery Club могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за утечку персональных данных. Об этом пишет Interfax со ссылкой на Роскомнадзор.
"В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по данной статье штраф может составить от 60 до 100 тысяч рублей.
В мае служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. В подборке не было банковских реквизитов. В компании подтвердили утечку, сообщив в том числе, что в Сеть попали данные курьеров.
Позднее стало известно, что в Сеть утекли данные российского сервиса доставки грузов СДЭК. Специалисты полагают, что они могут содержать информацию о порядка 25 миллионах клиентов компании.
Отмечается, что речь идет о трех файлах, которые суммарно содержат свыше 280 миллионов строк. Данные в каждом из них отличаются: в одном можно найти полные имена, электронные почты, а также адреса отправителей и пунктов получения посылок, в другом – информацию о клиентах СДЭК из числа юрлиц, а в третьем – телефоны и идентификаторы отправителей и получателей.
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