Второй файл с данными заказов клиентов Delivery Club попал в Сеть

19:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Сеть попал второй файл с данными о заказах клиентов Delivery Club. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал "Утечки информации".
"Всего 1 193 873 строки точно такого же формата, как и в первом фрагменте. Итого сейчас в свободном доступе находится 2 205 685 записей с заказами Delivery Club", – рассказали в публикации.
В новой подборке содержатся данные о заказах с 18 октября 2019 года по 2 июля 2021 года.
В мае 2022 года служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. В подборке не было банковских реквизитов.
Позднее в компании подтвердили утечку, сообщив в том числе что в Сеть попали данные курьеров сети.
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