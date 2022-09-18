Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване

11:51
Фото: телеграм-канал "Readovka"
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в восточной части Тайваня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.
Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в районе Юйцзин. Глубина очага составляла около 10 километров.
Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что в результате землетрясения обрушились некоторые здания. В восточном уезде Хуалянь обрушился трехэтажный дом внутри которого, предположительно, могли остаться 4 человека.
Кроме того, на острове зафиксировали повреждение дорог и объектов инфраструктуры.
Отмечается, что на японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава объявлена угроза цунами. Население предупредили о метровых волнах.
Информация о жертвах не поступала, добавили местные СМИ.
Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 6,1 был зафиксирован в Индонезии.
Отмечалось, что эпицентр находился в 175 километрах от города Паданг. Очаг залегал на глубине 20 километров.
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