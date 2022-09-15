Эскалаторы отремонтируют в переходе с "Серпуховской" на "Добрынинскую" в метро Москвы

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Эскалаторы отремонтируют в переходе со станции "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии на "Добрынинскую" Кольцевой линии метро до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что ремонт эскалаторов пройдет поочередно. В департаменте добавили, что из-за этого пересадка может занимать больше времени в часы пик.

"Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок", – говорится в сообщении.

Ранее в столичном метро запустили поезд, посвященный 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России. Поезд будет ездить по Сокольнической линии до 1 ноября.

