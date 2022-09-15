Пассажиропоток станции Крюково МЦД-3 вырастет до 50 тысяч человек в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ситуации с реконструкцией станции Крюково будущего МЦД-3, которая станет конечной.

"Реконструкция станции началась во втором квартале прошлого года. После завершения работ, которые запланированы на третий квартал 2023 года, в Зеленограде появится современный трехуровневый транспортный узел, созданный по уникальному проекту", – рассказал представитель мэрии.

Бочкарев уточнил, что общая площадь новой станции составит 16,3 тысячи квадратных метров. В этот объем включены пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетами и три островные платформы.

Глава Стройкомплекса Москвы рассказал, что в состав будущего ТПУ также войдет остановочный пункт высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург". Бочкарев также предположил, что пассажиропоток на станции Крюково после запуска МЦД-3 увеличится до 50 тысяч человек в сутки.

Для комфорта пассажиров на станции организуют безбарьерную среду, которая включает в себя эскалаторы и лифты. Со станции пассажиры смогут выйти в сторону улицы Ленина, Солнечной аллеи, Новокрюковской улицы и Панфиловского проспекта.

Днем 15 сентября ход работ по реконструкции станции МЦД-3 Крюково осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что речь идет о новом вокзальном комплексе, который оснастят по стандарту строительства всех новых транспортно-пересадочных узлов столицы.