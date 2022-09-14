Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 19 сентября. Об этом сообщает столичный Дептранс.

"С 22:00 19 сентября по 06:00 23 сентября на МЦД-2 изменится расписание поездов", – говорится в сообщении.

Так, на Курском и Рижском направлениях:

время работы сокращено по направлению на Москву и из Москвы;

интервалы движения поездов будут увеличены;

часть поездов будет отменена;

у ряда поездов изменится расписание.

Уточняется, что 21 и 22 сентября после 22:00 не будет посадки и высадки пассажиров на станциях Силикатная и Остафьево при движении в сторону Москвы.

В Дептрансе пояснили, что корректировки в графике движения составов нужны для перестройки путей на станции Подольск и участке Подольск – Гривно. Работы будут проведены в ночное время, когда поток пассажиров будет наименьший.

Ранее сообщалось, что расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, изменится с 24 октября по 14 ноября в связи с проведением ремонтных дорог на некоторых участках Октябрьской железной дороги.

Отмечалось, что 30 октября будут отменены поезда № 768 и № 770 Москва – Санкт-Петербург, а также поезда № 759 и № 761 Санкт-Петербург – Москва. Помимо этого, у некоторых составов, курсирующих с 24 октября по 14 ноября, изменится график движения.

