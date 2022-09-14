Расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" изменится с 24 октября по 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, изменится с 24 октября по 14 ноября в связи с проведением ремонтных дорог на некоторых участках Октябрьской железной дороги.

"В связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры на перегонах Завидово – Решетниково и Крюково – Сходня Октябрьской железной дороги внесены изменения в расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс", курсирующих в период с 24 октября по 14 ноября 2022 года", – сообщила пресс-служба ОЖД.

Кроме того, 30 октября будут отменены поезда № 768 и № 770 Москва – Санкт-Петербург, а также поезда № 759 и № 761 Санкт-Петербург – Москва. Помимо этого, у некоторых составов, курсирующих с 24 октября по 14 ноября, изменится график движения.

Ранее сообщалось, что график некоторых электричек Казанского направления МЖД поменяется в сентябре и начале октября из-за капремонта пути. Составы будут следовать по одному пути в реверсивном режиме.

При этом в некоторые даты будет ограничено движение автомобильного транспорта на переездах в Кривандино, Туголесье и Воймежном.