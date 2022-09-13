График поездов Ярославского направления МЖД изменится в сентябре и начале октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится в сентябре и начале октября, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Это связано с ремонтно-путевыми работами на Северной железной дороге.
Так, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5 и 7 октября у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад и Александров, будут ходить по укороченному маршруту или будут выведены из расписания.
С 20 по 23 сентября несколько электричек в сторону области проследуют без остановок на платформах Лось, Перловская, Тайнинская.
Пассажиров призвали заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании электричек. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось, что график некоторых электричек Казанского направления МЖД поменяется в сентябре и начале октября из-за капремонта пути. Составы будут следовать по одному пути в реверсивном режиме.
При этом в некоторые даты будет ограничено движение автомобильного транспорта на переездах в Кривандино, Туголесье и Воймежном.
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