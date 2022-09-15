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Транспорт

14:03

Собянин осмотрел работы по реконструкции будущей конечной станции МЦД-3 Крюково

мэр Москвытранспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции станции МЦД-3 Крюково. По его словам, она будет конечной.

"В Зеленограде строится, по сути дела, новый вокзальный комплекс с новыми платформами, конкорсами, лифтами, эскалаторами, по тому стандарту, по которому сегодня строятся все основные транспортно-пересадочные узлы в Москве. Это делается, конечно, в первую очередь для удобства пассажиров, но технологически – это под запуск МЦД-3, по сути дела, наземного метро, которое придет в Зеленоград", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что частота движения улучшится – в час пик в 1,5 раза и в обычное время – в 4 раза. Стоимость билетов уменьшится более чем в два раза. Собянин добавил, что МЦД-3 свяжет Санкт-Петербургское и Казанское направления, что позволит создать совершенно новый маршрут.

Градоначальник уточнил, что строительство ведется в соответствии с планом. Помимо МЦД-3, идут работы по заделу под будущие высокоскоростные магистрали на Санкт-Петербург. Собянин рассказал, что реконструировать планируют и всю привокзальную площадь.

В свою очередь, заместитель генерального директора РЖД Олег Тони сообщил, что строительство ведется поэтапно. По его словам, поскольку станция действующая, важно сохранить пассажиропоток. Он пообещал, что в августе следующего года весь комплекс работ будет завершен четко по графику.

Станция Крюково Октябрьской железной дороги является главным транспортно-пересадочным узлом Зеленограда. В перспективе в состав ТПУ войдет остановочный пункт высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Реконструкция станции началась в II квартале 2021 года. По ее итогу в Зеленограде появится современный трехуровневый ТПУ площадью 16,3 тысячи квадратных метров, включая пассажирский терминал, три островные платформы и широкий транзитный подземный переход.

Ранее сообщалось, что в столице работы по строительству и реконструкции девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца года. В этом году планируют завершить основные строительно-монтажные работы на станциях БКЛ "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" и реконструкцию "Каширской" и "Варшавской".

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