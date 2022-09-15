В московском метро запустили поезд в честь 100-летия Роспотребнадзора

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столичном метро торжественно запустили поезд, посвященный 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"Сегодня мы говорим о том, что запускаем поезд в Московском метрополитене. <...> Нам нужно было создать какой-то интересный состав, и мы подумали: 10 вагонов, где каждый вагон – это прошедшее десятилетие", – передает ТАСС ее слова.

Отмечается, что поезд будет ездить по Сокольнической линии до 1 ноября.

"Этот поезд – тоже история Москвы. Мы попытались сделать все возможное, чтобы москвичи были здоровы и счастливы, чтобы город не болел", – резюмировала Андреева.

Ранее правительство РФ заявило, что День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет отмечаться в России 15 сентября.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомству в течение двух месяцев закрепить это решение необходимым нормативным правовым актом.

Этот день сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора всегда воспринимали как свой профессиональный праздник, однако официально он не был закреплен. 15 сентября в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет "О санитарных органах республики".