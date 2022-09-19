Сильный ветер сохранится в столице до утра 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве продлили предупреждение о ветре с порывами до 20 метров в секунду до 09:00 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Там уточнили, что ветер будет северо-западного направления.

Автолюбителей призвали снизить скорость, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. В пресс-службе указали на необходимость воздерживаться от обгонов и перестроений. Еще одна рекомендация коснулась парковки. В непогоду автомобили следует оставлять вдали от деревьев.

Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

19 сентября в МЧС предупредили, что из-за сильных дождей с грозами и градом, ветра с порывами до 25 метров в секунду может быть нарушена работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Москве и Московской области. В столичном Дептрансе призвали автомобилистов соблюдать осторожность за рулем, а вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.

Из-за сильного ветра днем отключили лифты в Останкинской башне, так что порядка 50 человек оказались в заложниках у непогоды. Гендиректор башни Андрей Романченко назвал подобную ситуацию стандартной при такой погоде. Он отметил, что при скорости ветра выше 19 метров в секунду, лифты останавливаются и гости спускаются пешком. Более того, все посетители благополучно спустились.

Вечером городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды в Москве. Рабочие распиливали и вывозили поваленные деревья, демонтировали поврежденные ветром конструкции.

