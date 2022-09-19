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Происшествия

19 сентября, 15:50

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Синоптики рассказали, дойдет ли ураган из Курской области в Москву

Сорванные крыши и поваленные деревья: дойдет ли ураган из Курской области в Москву
происшествиярегионыпогода

На Курскую область 18 сентября обрушились ураган, грозы и ливень. В результате разгула стихии были повалены деревья и разбиты автомобили, два человека погибли. Некоторые населенные пункты остались без электричества. Рассказываем подробности, а также выясняем у синоптиков, может ли опасная погода дойти до Москвы.

Разгул стихии в Курской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Ураган, грозы и ливень обрушились на Курскую область вечером 18 сентября. Стихия затронула 42 населенных пункта и 11 муниципальных образований. Наибольший урон она нанесла Льговскому и Кореневскому районам, уточнили в администрации Курской области. Здесь пострадали сотни домов и десятки автомобилей. Также более 50 деревьев были повалены. В Кореневском районе под ударом оказалась библиотека, которая, по предварительным оценкам, не подлежит восстановлению.

Из-за шквалистого ветра в регионе фиксировались обрывы проводов. Многие жители остались без электроснабжения. В МЧС России сообщили, что надеятся его восстановить во второй половине понедельника. Кроме того, в Курске стихия унесла жизни двух человек. В частности, трагедия произошла в общежитии Курского автотехнического колледжа. Из-за урагана было повреждено окно здания, осколок которого смертельно ранил студента 2004 года рождения.

По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
СУ СК России по Курской области

После происшествия и. о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова заверила, что приняты все необходимые меры для безопасности других учащихся колледжа.

"Часть студентов уже забрали родители, часть переведены в корпус общежития, расположенного на улице Энгельса, остальные расселены в комнатах 2-го, 3-го и 4-го этажей, не пострадавших от урагана. Ситуация находится под контролем", – процитировал ее слова телеграм-канал администрации Курской области.

Еще одна трагедия произошла с мужчиной 50–60 лет, которого насмерть придавило упавшее дерево. Региональное управление СК РФ организовало проверку инцидента.

Местные власти предупреждают, что ветер с порывами до 17–22 метров в секунду сохранится в области и 19 сентября. Кроме того, в регионе возможны дожди и грозы.

Непогода также ожидается в Москве и области, синоптики прогнозируют обильные дожди, град и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Не исключены нарушения работы систем жизнеобеспечения населения, обрывы линий связи и электропередачи, предупредили в МЧС РФ. Дептранс призвал столичных автомобилистов быть осторожными за рулем и по возможности пользоваться общественным транспортом вечером.

В Москве повторится?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За день, 18 сентября, в Курске выпало 33 миллиметра осадков, за ночь – еще 22, рассказал Москве 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, образование похожих на торнадо вихрей нельзя назвать типичной ситуацией для этого региона.

Однако сам ураган к уникальным явлениям эксперт не отнес. Время от времени подобные природные катаклизмы могут происходить, отметил Синенков.

Там был циклон, который находился на пике своей интенсивности. Такая погода связана с прохождением очень холодного атмосферного фронта с резким температурным контрастом. Но все-таки он уже прошел, а в его тыловой части резкого усиления ветра и сильных осадков не наблюдается.
Александр Синенков
ведущий специалист центра погоды "Фобос"

В Москве 19 сентября ожидается ветер в районе 8–13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду, сообщил Синенков. Такую обстановку можно назвать потенциально опасной. Однако события, как в Курской области, в столичном регионе вряд ли повторятся, считает синоптик.

"Говорить о том, что это ураган, не приходится. Мы ожидаем, что потенциально опасная ситуация сохранится в Москве в течение дня и даже ночью. Но завтра все это уже ослабеет", – успокоил Синенков.

Несмотря на то что ситуация в столице и области менее сложная, горожанам нельзя терять бдительность. Сильный ветер способен повалить деревья и конструкции, это нужно иметь в виду, заключил синоптик.

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