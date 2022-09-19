Синоптики рассказали, дойдет ли ураган из Курской области в Москву

На Курскую область 18 сентября обрушились ураган, грозы и ливень. В результате разгула стихии были повалены деревья и разбиты автомобили, два человека погибли. Некоторые населенные пункты остались без электричества. Рассказываем подробности, а также выясняем у синоптиков, может ли опасная погода дойти до Москвы.



Разгул стихии в Курской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Ураган, грозы и ливень обрушились на Курскую область вечером 18 сентября. Стихия затронула 42 населенных пункта и 11 муниципальных образований. Наибольший урон она нанесла Льговскому и Кореневскому районам, уточнили в администрации Курской области. Здесь пострадали сотни домов и десятки автомобилей. Также более 50 деревьев были повалены. В Кореневском районе под ударом оказалась библиотека, которая, по предварительным оценкам, не подлежит восстановлению.

Из-за шквалистого ветра в регионе фиксировались обрывы проводов. Многие жители остались без электроснабжения. В МЧС России сообщили, что надеятся его восстановить во второй половине понедельника. Кроме того, в Курске стихия унесла жизни двух человек. В частности, трагедия произошла в общежитии Курского автотехнического колледжа. Из-за урагана было повреждено окно здания, осколок которого смертельно ранил студента 2004 года рождения.





СУ СК России по Курской области По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

После происшествия и. о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова заверила, что приняты все необходимые меры для безопасности других учащихся колледжа.

"Часть студентов уже забрали родители, часть переведены в корпус общежития, расположенного на улице Энгельса, остальные расселены в комнатах 2-го, 3-го и 4-го этажей, не пострадавших от урагана. Ситуация находится под контролем", – процитировал ее слова телеграм-канал администрации Курской области.

Еще одна трагедия произошла с мужчиной 50–60 лет, которого насмерть придавило упавшее дерево. Региональное управление СК РФ организовало проверку инцидента.

Местные власти предупреждают, что ветер с порывами до 17–22 метров в секунду сохранится в области и 19 сентября. Кроме того, в регионе возможны дожди и грозы.

Непогода также ожидается в Москве и области, синоптики прогнозируют обильные дожди, град и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Не исключены нарушения работы систем жизнеобеспечения населения, обрывы линий связи и электропередачи, предупредили в МЧС РФ. Дептранс призвал столичных автомобилистов быть осторожными за рулем и по возможности пользоваться общественным транспортом вечером.



В Москве повторится?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За день, 18 сентября, в Курске выпало 33 миллиметра осадков, за ночь – еще 22, рассказал Москве 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, образование похожих на торнадо вихрей нельзя назвать типичной ситуацией для этого региона.

Однако сам ураган к уникальным явлениям эксперт не отнес. Время от времени подобные природные катаклизмы могут происходить, отметил Синенков.





Александр Синенков ведущий специалист центра погоды "Фобос" Там был циклон, который находился на пике своей интенсивности. Такая погода связана с прохождением очень холодного атмосферного фронта с резким температурным контрастом. Но все-таки он уже прошел, а в его тыловой части резкого усиления ветра и сильных осадков не наблюдается.

В Москве 19 сентября ожидается ветер в районе 8–13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду, сообщил Синенков. Такую обстановку можно назвать потенциально опасной. Однако события, как в Курской области, в столичном регионе вряд ли повторятся, считает синоптик.

"Говорить о том, что это ураган, не приходится. Мы ожидаем, что потенциально опасная ситуация сохранится в Москве в течение дня и даже ночью. Но завтра все это уже ослабеет", – успокоил Синенков.

Несмотря на то что ситуация в столице и области менее сложная, горожанам нельзя терять бдительность. Сильный ветер способен повалить деревья и конструкции, это нужно иметь в виду, заключил синоптик.

