Число жертв урагана в Курской области увеличилось до двух человек

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Фото: телеграм-канал "Курская область"
Под упавшим из-за урагана деревом в Курской области обнаружили тело одного человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Таким образом, число жертв непогоды увеличилось до двух. В субботу вечером стало известно, что от осколка оконного стекла, разбившегося из-за сильного ветра, погиб студент Курского автотехнического колледжа.
ЧП произошло в общежитии. По предварительной информации, погибший находился в комнате один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка. Он скончался на месте. Следственный комитет организовал проверку.
В настоящее время из-за урагана 87 населенных пунктов Курской области, в которых проживает более пяти тысяч человек, остаются без электричества. С одного из учебных корпусов автотехнического колледжа в столице региона сильный ветер сорвал крышу.
Ранее сообщалось, что в Сочи в результате сильных ливней погибла женщина. Трагедия произошла в коне июля. Тогда, как уточняли в МЧС, за один час в городе выпало не менее 55 миллиметров осадков.
Молодой человек погиб в Курске из-за урагана
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