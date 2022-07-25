Наводнения в Сочи не повлияли на турпоток – эксперт

В Сочи ввели режим ЧС после двух наводнений. Обрушившиеся на город 23 июля залповые ливни привели к тому, что потоки воды унесли десятки припаркованных машин. Не обошлось без жертв: погибла женщина. Рассказываем, как стихия сказалась на турпотоке и могут ли путешественникам вернуть деньги за оплаченную путевку.
Чрезвычайная ситуация
В минувшие выходные Сочи пережил сразу два наводнения.
В ночь на 23 июля на город обрушились проливные дожди, которые привели к первым подтоплениям. Основной удар стихии пришелся на курортный Лазаревский район, где за два часа выпало 89 миллиметров осадков.
Вода зашла в отдельные дворы и подвалы. В нескольких районах города из-за подтопления подстанций отключилось электричество. Уже тогда на реках Бзугу, Кудепсте, Мацесте и Хосте сработали датчики, сигнализирующие об опасном подъеме воды.
Не успела стихия успокоиться, как власти предупредили жителей о новом надвигающемся грозовом фронте. Пляжи города были закрыты для купания. В ночь на 24 июля прошла очередная порция залповых ливней: за один час в Центральном районе города выпало не менее 55 миллиметров осадков.
После этого несколько рек все же вышли из берегов. В социальных сетях публиковали видео, на которых потоки воды сносят легковые машины, а в городе работают сирены. В результате наводнения погибла женщина: смытый водой автомобиль зажал ее возле дорожного ограждения.
В свою очередь, глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что "жертв могло быть гораздо больше".
24 июля власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Мэр отметил, что это нужно для оперативного формирования выплат пострадавшим в том числе. Всего за выходные в Сочи серьезно пострадали более 50 легковых автомобилей местных жителей и гостей города.
"Это был просто апокалипсис! У нас была стихия на протяжении двух часов, шел нереально сильный залповый дождь, который привел к плачевным последствиям. И у нас на горных дорогах, на обычных дорогах Сочи (потому что Сочи – это 70% горная местность) образовались просто горные реки, которые бурным потоком несли людей, остановки, мусорки, машины – все что угодно. И, к сожалению, есть последствия, есть пострадавшие", – рассказал телеканалу Москва 24 местный житель Денис.
По словам другого очевидца, Константина, в городе был "страшный по силе ливень".
Устранять последствия вышли более тысячи человек. На сегодняшний день стихия в городе утихла, и с 25 июля там отменили штормовое предупреждение.
"Большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города", – написал Копайгородский в своем телеграм-канале.
Возмещение ущерба?
Непогода в Сочи не повлекла за собой отмену поездок со стороны туристов, рассказала Москве 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
Она добавила, что Сочи предлагает туристам далеко не только пляжный отдых. Поэтому в случае непогоды и временной невозможности купаться отдыхающий с легкостью найдет развлечение себе по душе. "После Олимпиады Сочи преобразился и стал соответствовать самым высоким мировым стандартам. В городе хорошо развита инфраструктура, есть многочисленные кинотеатры, объекты для занятий спортом, парки. К тому же всегда можно съездить в Красную Поляну", – добавила собеседница.
В свою очередь, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал Москве 24, что вернуть деньги за отмену оплаченной в Сочи поездки по причине страха непогоды не получится, потому что для этого нет юридических оснований.
В свою очередь, во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) самостоятельным туристам, которые путешествуют на автомобиле, напомнили, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб от стихийного бедствия. В организации добавили, что владельцы поврежденных из-за непогоды в Сочи автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования КАСКО. Для получения выплат владельцу необходимо сфотографировать поврежденный автомобиль и оперативно связаться со страховой компанией, заключили в союзе.