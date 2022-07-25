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Происшествия

25 июля, 17:36

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Наводнения в Сочи не повлияли на турпоток – эксперт

Сирены и искореженные авто: как Сочи пережил сильнейшее наводнение
происшествиярегионытуризм

В Сочи ввели режим ЧС после двух наводнений. Обрушившиеся на город 23 июля залповые ливни привели к тому, что потоки воды унесли десятки припаркованных машин. Не обошлось без жертв: погибла женщина. Рассказываем, как стихия сказалась на турпотоке и могут ли путешественникам вернуть деньги за оплаченную путевку.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Чрезвычайная ситуация

В минувшие выходные Сочи пережил сразу два наводнения.

Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило.
Алексей Копайгородский
глава Сочи

В ночь на 23 июля на город обрушились проливные дожди, которые привели к первым подтоплениям. Основной удар стихии пришелся на курортный Лазаревский район, где за два часа выпало 89 миллиметров осадков.

Вода зашла в отдельные дворы и подвалы. В нескольких районах города из-за подтопления подстанций отключилось электричество. Уже тогда на реках Бзугу, Кудепсте, Мацесте и Хосте сработали датчики, сигнализирующие об опасном подъеме воды.

Не успела стихия успокоиться, как власти предупредили жителей о новом надвигающемся грозовом фронте. Пляжи города были закрыты для купания. В ночь на 24 июля прошла очередная порция залповых ливней: за один час в Центральном районе города выпало не менее 55 миллиметров осадков.

После этого несколько рек все же вышли из берегов. В социальных сетях публиковали видео, на которых потоки воды сносят легковые машины, а в городе работают сирены. В результате наводнения погибла женщина: смытый водой автомобиль зажал ее возле дорожного ограждения.

В свою очередь, глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что "жертв могло быть гораздо больше".

Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них – десять детей.
Алексей Копайгородский
глава Сочи

24 июля власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Мэр отметил, что это нужно для оперативного формирования выплат пострадавшим в том числе. Всего за выходные в Сочи серьезно пострадали более 50 легковых автомобилей местных жителей и гостей города.

"Это был просто апокалипсис! У нас была стихия на протяжении двух часов, шел нереально сильный залповый дождь, который привел к плачевным последствиям. И у нас на горных дорогах, на обычных дорогах Сочи (потому что Сочи – это 70% горная местность) образовались просто горные реки, которые бурным потоком несли людей, остановки, мусорки, машины – все что угодно. И, к сожалению, есть последствия, есть пострадавшие", – рассказал телеканалу Москва 24 местный житель Денис.

По словам другого очевидца, Константина, в городе был "страшный по силе ливень".

В общем затопило несколько улиц, смывало машины, переворачивало, затопило также торговый центр "Моремолл": люди оттуда не могли уехать, воды было где-то по пояс, такси не приезжало.
Константин
очевидец

Устранять последствия вышли более тысячи человек. На сегодняшний день стихия в городе утихла, и с 25 июля там отменили штормовое предупреждение.

"Большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города", – написал Копайгородский в своем телеграм-канале.

Возмещение ущерба?

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Непогода в Сочи не повлекла за собой отмену поездок со стороны туристов, рассказала Москве 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Аннуляций бронирований в связи с подтоплениями нет. Люди продолжают приезжать в Cочи в прежнем режиме. Туристы с пониманием относятся к погодным явлениям.
Наталия Осипова
исполнительный директор Альянса туристических агентств

Она добавила, что Сочи предлагает туристам далеко не только пляжный отдых. Поэтому в случае непогоды и временной невозможности купаться отдыхающий с легкостью найдет развлечение себе по душе. "После Олимпиады Сочи преобразился и стал соответствовать самым высоким мировым стандартам. В городе хорошо развита инфраструктура, есть многочисленные кинотеатры, объекты для занятий спортом, парки. К тому же всегда можно съездить в Красную Поляну", – добавила собеседница.

В свою очередь, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал Москве 24, что вернуть деньги за отмену оплаченной в Сочи поездки по причине страха непогоды не получится, потому что для этого нет юридических оснований.

Эта ситуация не расценивается как форс-мажор. Аэропорт работает, гостиницы – тоже, улицы за сутки убрали. Угроз жизни и здоровью граждан нет. Если турист отказывается от поездки, то в соответствии с договором он несет потери.
Александр Осауленко
директор ассоциации "Турпомощь"

В свою очередь, во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) самостоятельным туристам, которые путешествуют на автомобиле, напомнили, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб от стихийного бедствия. В организации добавили, что владельцы поврежденных из-за непогоды в Сочи автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования КАСКО. Для получения выплат владельцу необходимо сфотографировать поврежденный автомобиль и оперативно связаться со страховой компанией, заключили в союзе.

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Носатов Иван

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