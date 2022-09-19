В Курской области 15 сел и город Льгов остались без электричества после урагана

Фото: vk.com/kurskadm

В результате урагана в Курской области без электричества остались 15 населенных пунктов и город Льгов. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".

"По состоянию на сегодня на 9 утра пока еще остаются без электроснабжения потребители шести муниципальных образований: это пятнадцать населенных пунктов и город Льгов, 330 домовладений с населением 953 человека", – поделился губернатор.

Кроме того, из-за непогоды приблизительно 400 частных домов получили повреждения. Из-за урагана 9,7 тысячи жителей сейчас остаются без электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замгубернатора области Алексея Смирнова.

По его словам, ураган затронул 11 муниципальных образований, 42 населенных пункта. Сейчас организованы обходы по территории, выяснено, что порядка 400 домов ИЖС повреждено.

"Задействовано 133 человека, 55 единиц техники, чтобы ликвидировать последствия", – заявил Смирнов на оперативном заседании администрации региона.

Он отметил, что электроэнергия отключена в 3 300 домах у 9 700 человек.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал проверку по факту гибели студента Курского автотехнического колледжа от осколка оконного стекла, разбившегося из-за сильного ветра. В ведомстве уточнили, что погибший – молодой человек 2004 года рождения.

Более того, количество жертв после урагана в Курской области увеличилось до двух человек. Под упавшим из-за непогоды деревом обнаружили тело человека.