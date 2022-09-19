СК начал проверку по факту гибели мужчины при падении дерева из-за урагана в Курске

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины, тело которого было обнаружено под упавшим из-за урагана деревом в Курске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, погибший был обнаружен на участке местности на улице Юности. На вид мужчине 50–60 лет. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее об обнаружении под упавшим из-за урагана деревом тела мужчина сообщили в администрации Курской области. В настоящее время от непогоды погибли два человека. В субботу вечером стало известно, что от осколка оконного стекла, разбившегося из-за сильного ветра, погиб студент Курского автотехнического колледжа.

Из-за урагана 87 населенных пунктов Курской области, в которых проживает более пяти тысяч человек, остаются без электричества. С одного из учебных корпусов автотехнического колледжа в столице региона сильный ветер сорвал крышу.

