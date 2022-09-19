Городские службы начали ликвидировать последствия непогоды в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды в Москве. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Рабочие распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

В комплексе напомнили, что ветер с порывами до 24 метров в секунду сохранится до конца дня. Москвичей призвали воздержаться от пребывания на улице, а в случае необходимости быть предельно внимательными и не укрываться под деревьями, не парковать возле них автомобили.

О поваленных деревьях или поврежденных конструкциях можно сообщить по телефону +7 (495) 539-53-53.

Ранее в МЧС предупредили, что из-за сильных дождей с грозами и градом, ветра с порывами до 25 метров в секунду может быть нарушена работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Москве и Московской области. В столичном Дептрансе призвали автомобилистов соблюдать осторожность за рулем, а вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.

