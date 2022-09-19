Экономист объяснил решение ЦБ ужесточить требования к ипотеке с низким взносом

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный
Ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом на первичном рынке недвижимости защитит как заемщиков, так и банки. При этом на объеме продаж квартир это практически никак не скажется, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.
Ранее Банк России принял решение с 1 декабря установить надбавку к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом не выше 10%. Мера направлена на то, чтобы ограничить количество выданных подобных кредитов в рамках долевого строительства на первичном рынке недвижимости, объяснили в пресс-службе регулятора.
"Человек берет ипотеку с первоначальным взносом в 30–40% и будет погашать кредит 10–15 лет, или с взносом в 10% и будет погашать 20–25 лет. Дополнительные 5–10 лет увеличивают переплату, а значит, и долговую нагрузку на заемщика. Растет и срок платежей, а это неопределенность в горизонте планирования", – объяснил Бадалов.
Таким образом, ЦБ пытается оградить человека от непомерной нагрузки, добавил эксперт. Кроме того, регулятор с помощью новых правил заботится о банковском секторе. "ЦБ понимает, что банки руководствуются стремлением привлечь новых клиентов и тем самым побольше заработать. В этой погоне они расширяют возможности их привлечения, в том числе понижая минимальный первоначальный взнос. Но если доля таких заемщиков будет большой, это может спровоцировать банковский кризис", – полагает эксперт.
В пример Бадалов привел обвал американского ипотечного рынка, который случился в 2008 году. Тогда банки начали очень активно выдавать кредиты с пониженным первоначальным взносом тем заемщикам, которые никак не могли с ними справиться в будущем.
По мнению экономиста, решение ЦБ практически никак не скажется на продажах новых квартир в России. Вероятнее всего, мера отсечет небольшой процент клиентов.
"Люди следят за ситуацией на рынке недвижимости. Они видят, что цены на жилье медленно, но стабильно растут. Человек начинает рассуждать: пока он будет копить полмиллиона или миллион, стоимость недвижимости за год вырастет на ту же сумму. Соответственно, лучше постараться каким-то образом сейчас найти дополнительные деньги на первоначальный взнос и приобрести недвижимость, которая очень нужна", – обратил внимание Бадалов.
Ранее стало известно о решении правительства дополнительно выделить на льготные ипотечные программы свыше 56 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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