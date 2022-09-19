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Экономист объяснил решение ЦБ ужесточить требования к ипотеке с низким взносом

Копим больше. Почему ЦБ ограничил ипотеку с низким первым взносом
экономиканедвижимостьэксклюзив

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный

Ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом на первичном рынке недвижимости защитит как заемщиков, так и банки. При этом на объеме продаж квартир это практически никак не скажется, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

Ранее Банк России принял решение с 1 декабря установить надбавку к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом не выше 10%. Мера направлена на то, чтобы ограничить количество выданных подобных кредитов в рамках долевого строительства на первичном рынке недвижимости, объяснили в пресс-службе регулятора.

ЦБ считает, что риск невозврата по такой ипотеке выше, чем там, где первоначальный взнос больше. Если человек накопил не очень большую сумму и берет в кредит, например, 90% стоимости жилья, платежная нагрузка на него увеличивается. Соответственно, растут риски, что он не справится с обслуживанием долга.
Лазарь Бадалов
кандидат экономических наук

"Человек берет ипотеку с первоначальным взносом в 30–40% и будет погашать кредит 10–15 лет, или с взносом в 10% и будет погашать 20–25 лет. Дополнительные 5–10 лет увеличивают переплату, а значит, и долговую нагрузку на заемщика. Растет и срок платежей, а это неопределенность в горизонте планирования", – объяснил Бадалов.

Таким образом, ЦБ пытается оградить человека от непомерной нагрузки, добавил эксперт. Кроме того, регулятор с помощью новых правил заботится о банковском секторе. "ЦБ понимает, что банки руководствуются стремлением привлечь новых клиентов и тем самым побольше заработать. В этой погоне они расширяют возможности их привлечения, в том числе понижая минимальный первоначальный взнос. Но если доля таких заемщиков будет большой, это может спровоцировать банковский кризис", – полагает эксперт.

В пример Бадалов привел обвал американского ипотечного рынка, который случился в 2008 году. Тогда банки начали очень активно выдавать кредиты с пониженным первоначальным взносом тем заемщикам, которые никак не могли с ними справиться в будущем.

По мнению экономиста, решение ЦБ практически никак не скажется на продажах новых квартир в России. Вероятнее всего, мера отсечет небольшой процент клиентов.

"Люди следят за ситуацией на рынке недвижимости. Они видят, что цены на жилье медленно, но стабильно растут. Человек начинает рассуждать: пока он будет копить полмиллиона или миллион, стоимость недвижимости за год вырастет на ту же сумму. Соответственно, лучше постараться каким-то образом сейчас найти дополнительные деньги на первоначальный взнос и приобрести недвижимость, которая очень нужна", – обратил внимание Бадалов.

Важно, что ЦБ не запрещает выдавать ипотеку с минимальным первоначальным взносом, а ограничивает этот процесс. Такие кредиты можно будет получить, но процентные ставки по ним будут выше. Но их доля на рынке окажется минимальной. Человек задумается, где найти деньги для первоначального взноса, чтобы ставка была ниже.
Лазарь Бадалов
кандидат экономических наук

Ранее стало известно о решении правительства дополнительно выделить на льготные ипотечные программы свыше 56 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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