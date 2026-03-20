Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 11:36

Город

Канатная дорога на Воробьевых горах закроется на техобслуживание с 6 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Канатная дорога на Воробьевых горах будет недоступна для посещения с 6 по 23 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ее пресс-службу.

Закрыть комплекс планируется для технического обслуживания. Сразу после него, с 24 апреля, подъемник возобновит работу по летнему графику.

Согласно ему, режим работы по понедельникам будет продолжаться с 16:00 до 22:00, а со вторника по воскресенье, включая выходные и праздничные дни, – с 11:00 до 22:00.

Проведение планового технического обслуживания ожидает и канатную дорогу "Воздушный трамвай" на ВДНХ. Воспользоваться транспортно-туристической системой горожане не смогут с 23 марта по 10 апреля включительно.

В рамках подготовки к летнему режиму работы в московском парке "Сокольники" ранее завершили свою работу лыжные трассы и пункты проката. Посетителей парка поблагодарили за теплую атмосферу и призвали поделиться в комментариях фотографиями с лыжами.

Читайте также


город

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика