Представитель КСИР погиб в Иране в результате авиаударов

Представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини погиб после американо-израильских авиаударов по территории Исламской Республики. Об этом сообщила пресс-служба КСИР, ее заявление приводит гостелерадиокомпания.

"С глубокой скорбью и вместе с тем с чувством гордости сообщаем о мученической гибели подвижника на поприще культуры и медиа, генерал-майора КСИР Али Мохаммада Наини, заместителя по связям с общественностью и официального представителя Корпуса стражей исламской революции", – говорится в сообщении.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов Вашингтона и Тель-Авива по Тегерану в конце февраля. После этого Иран выпустил ракеты по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В результате одного из ударов по республике погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.

Кроме того, израильские военные ликвидировали командующего иранским народным ополчением "Басидж" Голамреза Сулеймани. Точечный удар был нанесен по центру Тегерана.

СМИ писали, что Армия обороны Израиля получила разрешение на проведение операций против высокопоставленных чиновников Ирана без согласования с начальством. В МИД Китая решительно осудили эти действия и призвали стороны немедленно прекратить боевые действия.